Ювентус узгодив трансфер Бога: вінгер відмовився грати за Ніццу після нападу фанатів

Туринський Ювентус домовився з Ніццою про трансфер вінгера Жеремі Бога.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби досягли домовленості про перехід 29-річного івуарійця. Трансфер відбудеться на правах оренди до завершення сезону, яка включатиме опцію викупу.

Бога сьогодні, 1 лютого, прибуде до Турина для проходження медичного огляду.

Нагадаємо, у грудні на гравців Ніцци напали уболівальники команди. Найбільше постраждали Бога та Терем Моффі. Гравців обплювали, а після цього – жорстоко били ногами. Після інциденту футболісти відмовилися грати за французький клуб.

У поточному сезоні Жеремі Бога провів 20 матчів, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

