Ювентус програв суд Роналду: скільки грошей винен клуб зірковому футболісту

Софія Кулай — 20 січня 2026, 10:24
Туринський Ювентус отримав неприємний вердикт у справі щодо невиплаченої зарплати для зіркового форварда Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, суд Турина відхилив апеляцію італійського гранда. З нарахуванням відсотків загальна сума виплати португальцю становить 11 мільйонів євро. Також Ювентус повинен покрити усі судові витрати.

Нагадаємо, що ще у 2024 році суд частково задовольнив позов Кріштіану, встановивши компенсацію у вигляді 9,8 мільйона євро. У "старій синьйорі" намагались оскаржити цей позов футболіста, але суд став на бік володаря п'яти Золотих м'ячів.

Зазначається, що ця програна справа не повпливає негативно на фінансування туринського клубу. Відзначимо, що Ювентус із 39 балами посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії А. 

До слова, Роналду виступав за Ювентус протягом 2018-2021 років. За цей час португальський нападник забив 101 гол і віддав 28 асистів у 134-х зіграних поєдинках за туринців. Після чого Кріштіану знову одягнув футболку Манчестер Юнайтед, що було помилковим рішенням для гравця.

Зірковий португалець впевнено йде до позначки у 1000 голів. У поточному сезоні-2025/26 на рахунку Роналду вже 16 м'ячів у 19-ти іграх за саудівський Аль-Наср.

