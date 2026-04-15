Чорна смуга триває: форвард Ювентуса отримав ще одну травму

Польський нападник туринського Ювентуса Аркадіуш Мілік отримав ще одну травму.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За їхньою інформацією, у 32-річного поляка виявили травму середнього ступеня тяжкості двоголового м'яза стегна правої ноги. Мілік вибув з гри до кінця поточного сезону.

Це вже далеко не перша травма Міліка за останні два роки. Він пропустив весь минулий сезон, а у поточному взяв участь лише у 2 матчах у Серії А, сумарно провівши на полі 34 хвилини.

Контракт Міліка з Ювентусом діє до літа 2027 року. Трансферна вартість 32-річного поляка оцінюється в 1,5 мільйона євро. Мілік виступає за туринський клуб з літа 2022 року, до цього захищав кольори Горніка, Баєра, Аугсбурга, Аякса, Наполі та Марселя.