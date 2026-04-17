Буффон щемливо відреагував на трагічну смерть колишнього одноклубника Маннінгера
Колишній воротар збірної Італії Джанлуїджі Буффон висловився про загибель свого колишнього партнера в Ювентусі Александера Маннінгера.
Пост про це він зробив на своїй сторінці в інстграмі.
Легенда футболу відзначив людські якості австрійського голкіпера. Італієць заявив, що захоплювався своїм колишнім одноклубником.
"Дорогий Алекс, слова зараз зайві. У мене течуть сльози, тому що я втратив друга та людину, якою завжди захоплювався. Ти вирішив залишитися незалежним від прихильності до світу футболу, вирушивши на пошуки щастя в простих речах – здоровому житті на природі, риболовлі та родині. Це було твоїм кредо.
У світі, що часто схиляється та стає на коліна, де панують пригнічення, кар'єризм і легка нажива, ти завжди відстоював свою свободу. Ти зберігав пряму поставу та гордість людини, яка знає, чого хоче. У тебе вистачало сил дистанціюватися від усього цього та дивитися на нас із хитрою усмішкою, ніби кажучи: "Ви всі божевільні, я ніколи не буду з вами". Сподіваюся і впевнений, що ти й звідти продовжиш підтримувати своїх прекрасних дітей і молоду дружину. Спочивай з миром", – написав Буффон.
Зазначимо, що австрійський ексголкіпер трагічно загинув у результаті автокатастрофи – в його автомобіль врізався потяг. Попри надану медичну допомогу, врятувати 48-річного Маннінгера не вдалося.
Він виступав за Ювентус із 2008 по 2012 роки. Разом із Буффоном ставав чемпіоном Італіх в сезоні-2011/12.