Буффон щемливо відреагував на трагічну смерть колишнього одноклубника Маннінгера

Денис Іваненко — 17 квітня 2026, 10:05
Буффон щемливо відреагував на трагічну смерть колишнього одноклубника Маннінгера
Маннінгер і Буффон
Інстаграм Буффона

Колишній воротар збірної Італії Джанлуїджі Буффон висловився про загибель свого колишнього партнера в Ювентусі Александера Маннінгера.

Пост про це він зробив на своїй сторінці в інстграмі.

Легенда футболу відзначив людські якості австрійського голкіпера. Італієць заявив, що захоплювався своїм колишнім одноклубником.

"Дорогий Алекс, слова зараз зайві. У мене течуть сльози, тому що я втратив друга та людину, якою завжди захоплювався. Ти вирішив залишитися незалежним від прихильності до світу футболу, вирушивши на пошуки щастя в простих речах – здоровому житті на природі, риболовлі та родині. Це було твоїм кредо.

У світі, що часто схиляється та стає на коліна, де панують пригнічення, кар'єризм і легка нажива, ти завжди відстоював свою свободу. Ти зберігав пряму поставу та гордість людини, яка знає, чого хоче. У тебе вистачало сил дистанціюватися від усього цього та дивитися на нас із хитрою усмішкою, ніби кажучи: "Ви всі божевільні, я ніколи не буду з вами". Сподіваюся і впевнений, що ти й звідти продовжиш підтримувати своїх прекрасних дітей і молоду дружину. Спочивай з миром", – написав Буффон.

Зазначимо, що австрійський ексголкіпер трагічно загинув у результаті автокатастрофи – в його автомобіль врізався потяг. Попри надану медичну допомогу, врятувати 48-річного Маннінгера не вдалося.

Він виступав за Ювентус із 2008 по 2012 роки. Разом із Буффоном ставав чемпіоном Італіх в сезоні-2011/12.

Читайте також :
Відео Фото Починав проти Суслова, закінчував із Трентом. Яким нам запам'ятається Алекс Маннінгер
Ювентус Джанлуїджі Буффон

Джанлуїджі Буффон

Легендарний Буффон покинув свою посаду в збірній після невиходу Італії на ЧС-2026
Буффон разом із Гаттузо залишить збірну Італії – ЗМІ
Президент Федерації футболу Італії розповів про долю Гаттузо після невиходу на ЧС-2026
Що ви знаєте про легендарного воротаря Джанлуїджі Буффона? ТЕСТ
Легендарний Буффон порівняв Роналду та Мессі

