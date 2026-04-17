Буффон щемливо відреагував на трагічну смерть колишнього одноклубника Маннінгера

Колишній воротар збірної Італії Джанлуїджі Буффон висловився про загибель свого колишнього партнера в Ювентусі Александера Маннінгера.

Пост про це він зробив на своїй сторінці в інстграмі.

Легенда футболу відзначив людські якості австрійського голкіпера. Італієць заявив, що захоплювався своїм колишнім одноклубником.

"Дорогий Алекс, слова зараз зайві. У мене течуть сльози, тому що я втратив друга та людину, якою завжди захоплювався. Ти вирішив залишитися незалежним від прихильності до світу футболу, вирушивши на пошуки щастя в простих речах – здоровому житті на природі, риболовлі та родині. Це було твоїм кредо.

У світі, що часто схиляється та стає на коліна, де панують пригнічення, кар'єризм і легка нажива, ти завжди відстоював свою свободу. Ти зберігав пряму поставу та гордість людини, яка знає, чого хоче. У тебе вистачало сил дистанціюватися від усього цього та дивитися на нас із хитрою усмішкою, ніби кажучи: "Ви всі божевільні, я ніколи не буду з вами". Сподіваюся і впевнений, що ти й звідти продовжиш підтримувати своїх прекрасних дітей і молоду дружину. Спочивай з миром", – написав Буффон.