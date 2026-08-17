Ювентус підписав центрального захисника Болоньї

Центральний захисник Джон Лукумі став гравцем Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

28‑річний колумбійський футболіст перейшов до "б'янконері" з Болоньї. Він підписав контракт до завершення сезону-2029/30.

Сума трансферу склала 19,5 млн євро. Вони будуть виплачені протягом трьох фінансових років.

За перехід гравця передбачені додаткові витрати з боку Ювентуса в розмірі до 0,6 млн євро, а також бонусні виплати для Болоньї на загальну суму до 2 млн євро. "Червоно-сині" можуть їх отримати за досягнення футболістом певних спортивних показників у складі туринців.

Зазначимо, що Лукумі виступав за Болонью із 2022 року. Він відіграв за команду 152 матчі, у яких забив два голи та віддав три асисти.

Нагадаємо, що в нинішній кампаній на правах оренди до "червоно-синіх" перейшов Артем Довбик. Першу офіційну гру в новому сезоні команда Доменіко Тедеско проведе 24 серпня проти Лаціо.