Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Ювентус підписав центрального захисника Болоньї

Денис Іваненко — 17 серпня 2026, 13:53
Ювентус підписав центрального захисника Болоньї
Джон Лукумі
ФК Ювентус

Центральний захисник Джон Лукумі став гравцем Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

28‑річний колумбійський футболіст перейшов до "б'янконері" з Болоньї. Він підписав контракт до завершення сезону-2029/30.

Сума трансферу склала 19,5 млн євро. Вони будуть виплачені протягом трьох фінансових років.

За перехід гравця передбачені додаткові витрати з боку Ювентуса в розмірі до 0,6 млн євро, а також бонусні виплати для Болоньї на загальну суму до 2 млн євро. "Червоно-сині" можуть їх отримати за досягнення футболістом певних спортивних показників у складі туринців.

Зазначимо, що Лукумі виступав за Болонью із 2022 року. Він відіграв за команду 152 матчі, у яких забив два голи та віддав три асисти.

Нагадаємо, що в нинішній кампаній на правах оренди до "червоно-синіх" перейшов Артем Довбик. Першу офіційну гру в новому сезоні команда Доменіко Тедеско проведе 24 серпня проти Лаціо.

Читайте також :
Іменитий воротар Тоттенгема продовжить кар'єру в Ювентусі: клуби вже узгодили оренду – інсайдер
Футбольні трансфери Ювентус Джон Лукумі

Футбольні трансфери

Провідний захисник збірної Португалії повернеться у Барселону
Барселона та Манчестер Сіті погодили трансфер Родрі – інсайдер
Клуб українця лідирує у гонці за придбання нападника Челсі
Інтер за 35 млн євро підписав захисника збірної Англії
ПСЖ скасував угоду щодо трансферу голкіпера збірної Японії

Останні новини