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Клуб українця лідирує у гонці за придбання нападника Челсі

Олексій Мурзак — 16 серпня 2026, 20:50
Клуб українця лідирує у гонці за придбання нападника Челсі
Ліам Делап
Getty Images

Евертон лідирує у боротьбі за нападника Челсі Ліама Делапа, якого лондонський клуб планує продати цього літа.

Про це повідомляє TEAMtalk.

За даним джерела, обидва клуби вже провели перемовини щодо можливої угоди. Зазначається, що Челсі оцінює 23-річного форварда у 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

Сам гравець хоче продовжити кар'єру в Англії, тож серед альтернативних варіантів розглядаються Манчестер Юнайтед, Ньюкасл Юнайтед та Ноттінгем Форест.

Втім, наразі саме Евертон, за який виступає український захисник Віталій Миколенко, вважається фаворитом у цій гонці, зокрема, завдяки давньому інтересу до гравця з боку наставника "ірисок" Девіда Моєса.

Минулого літа Челсі придбав Делапа у Іпсвіча за 35,5 мільйона євро, у минулому сезоні на його рахунку 2 голи та 4 асисти в 41 матчі в усіх турнірах. Контракт 23-річного англійця діє до літа 2031 року.

Раніше повідомлялося, що гравця хоче орендувати італійський Комо.

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