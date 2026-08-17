Провідний захисник збірної Португалії повернеться у Барселону

Захисник Аль-Хілаля Жоау Канселу повернеться у Барселону.

Про це інформує Фабріціо Романо.

За інформацією авторитетного інсайдера, португальський правий оборонець прилетить до Барселони протягом наступних 48 годин. Угоду завершено.

Сума трансферу та термін нової угоди 32-річного португальця з іспанським грандом не розголошуються.

Нагадаємо, що у другій половині минулого сезону-2025/26 Канселу провів в оренді у Барселоні, ставши чемпіоном Іспанії. Перед цим також виступав за "блаугранас" у сезоні-2023/24. Сумарно провів у футболці каталонців 65 ігор (6 голів та 9 асистів).

У Жоау є чинний контракт із саудівським клубом до 30 червня 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 8 мільйонів євро.

Ще навесні 2026-го була інформація, що Канселу готовий піти на фінансові жертви заради продовження виступів за каталонську команду.