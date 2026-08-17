Іменитий воротар Тоттенгема продовжить кар'єру в Ювентусі: клуби вже узгодили оренду – інсайдер

Воротар лондонського Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо перейде на правах оренди до туринського Ювентуса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Як зазначається, клуби вже узгодили цей перехід, сам італієць хотів змінити команду. Оренда буде містити в собі опцію викупу. За даними Sky Sports, вона передбачає суму в районі 10 мільйонів євро.

Зауважимо, що Вікаріо є вихованцем Удінезе. Загалом захищав кольори таких колективів, як Фонтанафредда, Венеція, Кальярі, Перуджа, Емполі та Тоттенгем, до якого перейшов влітку 2023 року, коли командою керував австралійський наставник Анге Постекоглу.

За цей час 29-річний голкіпер провів у формі "шпор" 117 матчів, у яких пропустив 170 голів та 29 разів залишив ворота на "замку". Також у складі лондонців виграв Лігу Європи у сезоні-24/25.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на позицію голкіпера "Стара синьйора" розглядала кандидатури двох українців – Анатолія Трубіна та Андрія Луніна.