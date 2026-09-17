Нам не варто боятися грати у свій футбол: тренер Бенфіки оцінив історичну перемогу над Міланом

Головний тренер Бенфіки Марку Сілва відзначив хороший виступ своєї команди у 1-му турі основного раунду Ліги Європи-2026/27 проти Мілана.

Його слова передає УЄФА.

Лісабонський клуб уперше у своїй історії переміг "россонері" в офіційному матчі (2:0). До цього "орли" зазнали чотирьох поразок та двічі грали внічию.

"Для нас це був чудовий вечір, але не ідеальний, адже у футболі досконалість трапляється рідко. Перемогти Мілан ніколи не буває легко. Я хочу відзначити гравців за неймовірну гру, але нам усе ще багато над чим потрібно працювати – особливо над грою в обороні та ухваленням кращих рішень під час володіння м'ячем. Це перша в історії офіційна перемога Бенфіки над Міланом, і чудово, що ми змогли подарувати ці три очки нашим уболівальникам. Клуб такого масштабу завжди повинен виходити на турнір із великими амбіціями – нам не варто боятися грати у свій футбол проти будь-якого суперника", – сказав Сілва.

Раніше наставник лісабонців розповів, наскільки складно обирати стартову одинадцятку через щільний графік поєдинків. Також після переможного єврокубкового матчу 49-річний спеціаліст оцінив виступ українського голкіпера Анатолія Трубіна, який нарешті вийшов у старті.

Бенфіка після стартового туру посідає 2-ге місце у загальній турнірній таблиці Ліги Європи-2026/27. Вище лише празька Спарта. Натомість Мілан із нулем йде 34-м серед 36-ти учасників.

До міжнародної перерви клуб Трубіна та Георгія Судакова зіграє у дербі проти Порту – 20 вересня о 22:30 (за київським часом).