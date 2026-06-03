Альтернатива Аліссону. Ювентус націлився на іншого зіркового голкіпера із АПЛ

Голкіпер Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес може продовжити кар'єру в Ювентусі.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Ювентус продовжує пошуки нового голкіпера на наступний сезон. Після невдалої спроби підписати Аліссона Беккера із Ліверпуля туринський клуб переключився на інші кандидатури з Англійської Прем'єр-ліги.

У сферу інтересів Ювентуса потрапили Еміліано Мартінес із Астон Вілли та Гульєльмо Вікаріо з Тоттенгема. Останнім навесні цікавився міланський Інтер, у той час як Тоттенгем може замінити Вікаріо українцем Анатолієм Трубіним із Бенфіки.

Контракт Мартінеса з Астон Віллою діє до літа 2028 року, трансферна вартість 33-річного аргентинця оцінюється в 15 мільйонів євро.