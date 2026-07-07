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Ювентус призначив нового технічного директора

Олег Дідух — 7 липня 2026, 14:00
Ювентус призначив нового технічного директора
Фредерік Массара
ФК Рома

Фредерік Массара призначений на посаду технічного директора туринського Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Массара підпорядковуватиметься безпосередньо генеральному директору Ювентуса Джованні Карневалі та працюватиме в тісній співпраці зі спортивним директором Марко Оттоліні. Терміни дії угоди не розголошуються.

Лише наприкінці травня Массару звільнили з посади спортивного директора Роми, де він пропрацював усього один рік. До цього працював у Палермо, Мілані та французькому Ренні.

Також нову посаду в клубному менеджменті отримав легендарний ексзахисник Джорджо К'єлліні. Він став директором з питань клубних справ і відповідатиме за співпрацю зі спортивними організаціями, як-от УЄФА чи Федерація футболу Італії.

Ювентус Джорджо К'єлліні Фредеріко Массара

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