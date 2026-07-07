Ювентус призначив нового технічного директора

Фредерік Массара призначений на посаду технічного директора туринського Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Массара підпорядковуватиметься безпосередньо генеральному директору Ювентуса Джованні Карневалі та працюватиме в тісній співпраці зі спортивним директором Марко Оттоліні. Терміни дії угоди не розголошуються.

Лише наприкінці травня Массару звільнили з посади спортивного директора Роми, де він пропрацював усього один рік. До цього працював у Палермо, Мілані та французькому Ренні.

Також нову посаду в клубному менеджменті отримав легендарний ексзахисник Джорджо К'єлліні. Він став директором з питань клубних справ і відповідатиме за співпрацю зі спортивними організаціями, як-от УЄФА чи Федерація футболу Італії.