Ювентус призначив нового технічного директора
Фредерік Массара призначений на посаду технічного директора туринського Ювентуса.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Массара підпорядковуватиметься безпосередньо генеральному директору Ювентуса Джованні Карневалі та працюватиме в тісній співпраці зі спортивним директором Марко Оттоліні. Терміни дії угоди не розголошуються.
Лише наприкінці травня Массару звільнили з посади спортивного директора Роми, де він пропрацював усього один рік. До цього працював у Палермо, Мілані та французькому Ренні.
Також нову посаду в клубному менеджменті отримав легендарний ексзахисник Джорджо К'єлліні. Він став директором з питань клубних справ і відповідатиме за співпрацю зі спортивними організаціями, як-от УЄФА чи Федерація футболу Італії.