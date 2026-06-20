Бешикташ націлився на зірку Ювентуса

Нападник туринського Ювентуса та збірної Сербії Душан Влахович може продовжити кар'єру в турецькому Бешикташі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, у підписанні форварда зацікавлено особисто новий тренер Бешикташа Вінченцо Італьяно. Він уже зв'язувався із сербом по телефону та переконував його перебратися до Туреччини.

Сам Влахович не поспішає із рішенням щодо місця продовження кар'єри. Раніше повідомлялося про те, що він покине Ювентус вільним агентом, оскільки його переговори з туринським клубом зайшли у глухий кут.

Влахович виступав за Ювентус із січня 2022 року. Сумарно провів 168 матчів у всіх турнірах і забив 68 голів. Наприкінці травня повідомлялося про інтерес до серба з боку Наполі.