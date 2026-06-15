Ювентус викупив захисника Ніцци

Туринський Ювентус викупив контракт вінгера Жеремі Бога у Ніцци.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Італійський колектив скористався опцією викупу, який був передбачений у договорі оренди. За інформацією Фабріціо Романо, сума трансферу склала 5 млн євро.

Бога підписав контракт до 30 червня 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Нагадаємо, у грудні на гравців Ніцци напали уболівальники команди. Найбільше постраждали Бога та Терем Моффі. Гравців обплювали, а після цього – жорстоко били ногами. Після інциденту футболісти відмовилися грати за французький клуб, а Бога у зимове трансферне вікно перейшов на правах оренди в Ювентус.

В активі вінгера 17 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився 4 голами та асистом.

Напередодні Ювентус відхилив 100-мільйонну пропозицію щодо молодої зірки команди.