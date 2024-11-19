Ювентус спробує орендувати одноклубника Трубіна

Ювентус розглядає варіант з орендою центрбека Бенфіки Антоніу Сілви.

Про цей крок "б'янконері" розповідає італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

"Стара синьйора" до кінця сезону не зможе розраховувати на Глейсона Бремера через розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

Цю проблему італійці хочуть вирішити, орендувавши Сілву під час зимового трансферного вікна. Вони намагатимуться домовитися з "орлами" про оренду 21-річного захисника з можливістю викупити його контракт наступного літа.

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Сілву представляє агент Жорже Мендеш, який минулого літа організував подібну угоду Ювентуса з Порту щодо Франсішку Консейсау. До того ж, Мендеш має гарні відносини з технічним директором клубу Крістіано Джунтолі.

У нинішньому сезоні Антоніу Сілва зіграв у 10 матчах Бенфіки в усіх турнірах, записавши на свій рахунок один гол, один асист та одну жовту картку. Проте останні три гри захисник збірної Португалії провів на лаві запасних.