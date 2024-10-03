Епідемія травм продовжується: капітан Ювентуса вилетів до кінця сезону

У капітана Ювентуса Бремера діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки.

Про це повідомила пресслужба "б’янконері".

Бразильський центрбек травмувався у вчорашньому матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти Лейпцига. Вже на 6-й хвилині він втратив рівновагу після гри корпус-в-корпус, після чого відразу схопився за коліно. Замість нього вийшов Федеріко Гатті.

Оскільки зазвичай відновлення від "хрестів" займає щонайменше близько 9 місяців, то з великою ймовірністю сезон для Бремера завершено.

Зазначимо, що 27-річний бразилець був невід’ємною частиною найкращого захисту Європи – він виходив у стартовому складі Ювентуса в кожному з шести матчів Серії А, у яких "стара синьйора" не пропустила жодного голу.

Попри травму Бремера та вилучення воротаря Мікеле Ді Грегеріо, Ювентус переміг Лейпциг з рахунком 3:2. Команда Тьяго Мотти виграла обидва стартові матчі в Лізі чемпіонів, а також йде на другому місці в Серії А.

Останнім часом кількість подібних травм у європейському футболі значно збільшилася. Лише впродовж кількох останніх тижнів важких травм коліна зазнали такі топові гравці, як Родрі, Марк-Андре тер Штеген та інші.