Дженоа звільнив головного тренера

Дженоа оголосив про звільнення з посади головного тренера команди, Альберто Джилардіно.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Джилардіно очолював Дженоа з грудня 2022 року, минулого року повернув команду в Серію А після річної перерви.

В поточному сезоні генуезька команда посідає 17 місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії з 10 очками в 12 матчах. Зону вильоту Дженоа випереджає лише на один бал.

Раніше вже повідомлялося про те, що клуб Руслана Маліновського визначився з новим головним тренером. Джилардіно замінить Патрік Вієйра.

Останнім місцем роботи 48-річного французького фахівця був Страсбур, який він покинув у липні поточного року. Раніше він також працював з Нью-Йорком, Ніццою та Крістал Пелес. У період роботи зі Ніццою в нього виник конфлікт зі скандальним новачком Дженоа, Маріо Балотеллі.