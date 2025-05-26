Контракт тренера Ювентуса автоматично продовжився, але клуб ще може розірвати співпрацю

Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор заробив продовження контракту з клубом за підсумком сезону-2024/25.

Про це повідомляє Calciomercato.

Вчора, 25 травня, "б'янконері" перемогли Венецію з рахунком 3:2, завдяки чому вони посіли четверте місце в таблиці Серії А, заробивши місце в Лізі чемпіонів наступного сезону.

Саме кваліфікація до головного єврокубку була умовою автоматичного продовження контракту Тудора з Ювентусом. Тепер угода сторін розрахована до літа 2026 року. Проте 47-річний хорват все ще може залишити Турин.

Згідно з джерелом, у "старої синьйори" є пункт, який дозволяє їй прийняти рішення про розірвання співпраці до 30 червня 2025 року. За це клуб має заплатити певну суму.

За словами самого Тудора, його майбутнє визначиться до старту клубного чемпіонату світу, де виступатиме Ювентус. Турнір розпочнеться 15 червня.

Нагадаємо, що колишній тренер Ювентуса може очолити Мілан або Наполі, які змагаються за його підпис.