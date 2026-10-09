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Ювентус продовжив контракт із вінгером збірної Аргентини

Олег Дідух — 9 жовтня 2026, 20:52
Ювентус продовжив контракт із вінгером збірної Аргентини
Ніко Гонсалес
Getty Images

Вінгер збірної Аргентини Ніко Гонсалес продовжив контракт із туринським Ювентусом.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Нова угода розрахована на чотири роки – до кінця червня 2030 року. Попередня угода діяла до літа 2029 року.

Ніко Гонсалес минулий сезон відіграв на правах оренди в Атлетико, але потім повернувся до Ювентуса і з другої спроби зумів закріпитися в команді Лучано Спаллетті.

У поточній кампанії 28-річний аргентинець провів 5 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

Гонсалес виступає за Ювентус з літа 2024 року, коли перейшов із Фіорентини за 36,5 мільйона євро. Наразі трансферна вартість гравця оцінюється в 22 мільйони євро. На рахунку вінгера 6 голів у 60 матчах за збірну Аргентини.

Ювентус Ніко Гонсалес

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