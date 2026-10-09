Ювентус продовжив контракт із вінгером збірної Аргентини
Вінгер збірної Аргентини Ніко Гонсалес продовжив контракт із туринським Ювентусом.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Нова угода розрахована на чотири роки – до кінця червня 2030 року. Попередня угода діяла до літа 2029 року.
Ніко Гонсалес минулий сезон відіграв на правах оренди в Атлетико, але потім повернувся до Ювентуса і з другої спроби зумів закріпитися в команді Лучано Спаллетті.
У поточній кампанії 28-річний аргентинець провів 5 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.
Гонсалес виступає за Ювентус з літа 2024 року, коли перейшов із Фіорентини за 36,5 мільйона євро. Наразі трансферна вартість гравця оцінюється в 22 мільйони євро. На рахунку вінгера 6 голів у 60 матчах за збірну Аргентини.