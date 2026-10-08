Ювентус домовився про новий контракт із одним з основних вінгерів

Аргентинський вінгер Ніко Гонсалес невдовзі підпише новий контракт із Ювентусом.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, туринський клуб досяг усної домовленості з представниками футболіста.

Ювентус вирішив зберегти Гонсалеса в команді ще влітку. Чинна угода між сторонами розрахована до 30 червня 2029 року.

Ніко Гонсалес минулого сезону відіграв на правах оренди в Атлетико, але потім повернувся до Ювентуса і зміг закріпитися в команді Лучано Спаллетті.

У поточній кампанії 28-річний аргентинець провів 5 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

Напередодні Ювентус оголосив про повернення голкіпера Норберто Нето.