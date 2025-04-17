Ювентус націлився на іменитого іспанського голкіпера
Давід Де Хеа
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Ювентус проявляє інтерес до голкіпера Фіорентини Давіда Де Хеа.
Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.
За їхньою інформацію, керівництво туринського клубу незадоволене рівнем гри нинішнього основного голкіпера команди Мікеле Ді Грегоріо і шукає нового, більш досвідченого воротаря на наступний сезон. Ювентус може запропонувати Фіорентині навіть прямий обмін воротарями.
Раніше вже повідомлялося про інтерес до Де Хеа з боку його колишнього клубу, Манчестер Юнайтед. Проте Фіорентина має намір зберегти 34-річного воротаря на наступний сезон.
Де Хеа перебрався у Флоренцію минулого року на правах вільного агента. У поточному сезоні взяв участь у 33 матчах у всіх турнірах, у яких пропустив 35 голів і 11 разів відстояв "на нуль".