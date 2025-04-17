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Ювентус націлився на іменитого іспанського голкіпера

Олег Дідух — 17 квітня 2025, 12:21
Ювентус націлився на іменитого іспанського голкіпера
Давід Де Хеа
Getty Images

Ювентус проявляє інтерес до голкіпера Фіорентини Давіда Де Хеа.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

За їхньою інформацію, керівництво туринського клубу незадоволене рівнем гри нинішнього основного голкіпера команди Мікеле Ді Грегоріо і шукає нового, більш досвідченого воротаря на наступний сезон. Ювентус може запропонувати Фіорентині навіть прямий обмін воротарями.

Раніше вже повідомлялося про інтерес до Де Хеа з боку його колишнього клубу, Манчестер Юнайтед. Проте Фіорентина має намір зберегти 34-річного воротаря на наступний сезон.

Де Хеа перебрався у Флоренцію минулого року на правах вільного агента. У поточному сезоні взяв участь у 33 матчах у всіх турнірах, у яких пропустив 35 голів і 11 разів відстояв "на нуль".

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Ювентус

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