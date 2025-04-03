Манчестер Юнайтед хоче повернути в клуб свою колишню зірку

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні голкіпера Фіорентини Давіда Де Хеа.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За їхньою інформацією, керівництво Манчестер Юнайтед визнало, що прощання із Де Хеа влітку 2023 року було помилкою. 34-річного іспанського ветерана знову хочуть бачити в рядах "Червоних дияволів".

Нагадаємо, влітку 2023 року Манчестер Юнайтед не запропонував Де Хеа новий контракт, і іспанець покинув клуб вільним агентом. Протягом року іспанець не міг знайти собі новий клуб, і лише в серпні минулого року перейшов у Фіорентину.

Контракт Де Хеа з флорентійським клубом діє до літа 2025 року, в угоді прописана опція продовження ще на рік. Сам воротар хотів би продовжити кар’єру саме у Флоренції.