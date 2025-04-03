Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Юнайтед хоче повернути в клуб свою колишню зірку

Олег Дідух — 3 квітня 2025, 19:02
Манчестер Юнайтед хоче повернути в клуб свою колишню зірку
Давід Де Хеа
Getty Images

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні голкіпера Фіорентини Давіда Де Хеа.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За їхньою інформацією, керівництво Манчестер Юнайтед визнало, що прощання із Де Хеа влітку 2023 року було помилкою. 34-річного іспанського ветерана знову хочуть бачити в рядах "Червоних дияволів".

Нагадаємо, влітку 2023 року Манчестер Юнайтед не запропонував Де Хеа новий контракт, і іспанець покинув клуб вільним агентом. Протягом року іспанець не міг знайти собі новий клуб, і лише в серпні минулого року перейшов у Фіорентину.

Контракт Де Хеа з флорентійським клубом діє до літа 2025 року, в угоді прописана опція продовження ще на рік. Сам воротар хотів би продовжити кар’єру саме у Флоренції.

Де Хеа Манчестер Юнайтед Футбольні трансфери Фіорентина

Де Хеа

Де Хеа підтвердив намір залишитись у Фіорентині
Фіорентина визначилась з майбутнім Де Хеа
Команда на мільярд: символічна збірна майбутніх вільних агентів
Фіорентина налаштована зберегти Де Хеа на тлі інтересу до нього з боку інших клубів
Взяв приклад з Луніна: Де Хеа зробив дебютний асист у кар’єрі

Останні новини