Фіорентина ухвалила рішення щодо Де Хеа

Іспанський воротар Фіорентини Давід Де Хеа залишиться в італійському клубі на наступний сезон.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Фіалки" активували опцію пролонгації контракту з 34-річним іспанським воротарем ще на один рік.

"Він залишиться з нами і в наступному сезоні", – розповів президент Фіорентини Рокко Комміссо.

У нинішньому сезоні Давід зіграв у 31 матчах клубу в усіх турнірах, у яких пропустив 34 голи, а також десять разів відстояв на "нуль".

Давід Де Хеа приєднався до Фіорентини минулого літа після однорічної відпустки. Його угода розрахована до літа 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Фіорентина готова викупити контракт півзахисника Ювентуса Ніколо Фаджолі.