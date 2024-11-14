Ювентусу запропонували захисника Манчестер Юнайтед

Ювентусу запропонували послуги центрального захисника Манчестер Юнайтед Віктора Ліндельофа.

Про це повідомляє Tuttosport.

Останнім часом у Ювентуса виникли серйозні кадрові проблеми в центрі оборони: через важкі травми коліна до кінця сезону команда втратила Глейсона Бремера та Хуана Кабаля. У зв’язку з цим туринський клуб у січні буде вимушений вийти на трансферний ринок.

Ліндельоф у поточному сезоні отримує недостатньо ігрової практики у Манчестер Юнайтед. На його рахунку 7 матчів у всіх турнірах, без результативний дій. Контракт 30-річного шведа з англійським клубом розрахований до літа 2025 року, трансферна вартість оцінюється у 15 мільйонів євро.

Також у шортлисті Ювентуса присутні імена Ардьяна Ісмайлі з Емполі, Раде Дрегушина із Тоттенгема та Якуба Ківьора з Арсенала.