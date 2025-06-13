Ювентус оголосив про продовження контракту з головним тренером

Ювентус та Ігор Тудор продовжили співпрацю, підписавши новий контракт.

Про це йдеться на сайті туринського клубу.

Сторони поставили свої підписи під угодою, яка розрахована до літа 2027 року. В контракті прописана опція продовження ще на рік.

"Його зв'язок з нашими кольорами став ще міцнішим, також і перш за все завдяки шляху, пройденому в минулому чемпіонаті, який привів до досягнення кваліфікації до наступного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА. Кілька місяців тому нитка історії Ігора Тудора в Ювентусі була знову зав'язана, тепер на нього чекають нові сторінки для написання. Хороша новина полягає в тому, що ми продовжимо робити це разом. Вітаємо, Містере!", – йдеться у заяві клубу.

Igor Tudor rinnova con la Juventus 🤍🖤



Congratulazioni, mister! 💪🏻 — JuventusFC (@juventusfc) June 13, 2025

Нагадаємо, що Ігор Тудор очолив Ювентус у березні цього року. Клуб дав тренеру контракт з однією умовою: він залишиться на цій посаді ще на рік, якщо він зможе вивести команду до Ліги чемпіонів.

Тудор впорався із цим завданням, але, незважаючи на це, "стара синьйора" збиралася розстатися з фахівцем. У Турині розраховували на поверення Антоніо Конте.

Проте після того, як стало зрозуміло, що Конте залишиться в Наполі, керівництво Ювентуса дійшло висновку, що їм доведеться залишитися з Тудором, якому дали новий контракт.