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Ювентус оголосив про продовження контракту з головним тренером

Олексій Погорелов — 13 червня 2025, 16:37
Ігор Тудор
Ігор Тудор (ліворуч)
ФК Ювентус

Ювентус та Ігор Тудор продовжили співпрацю, підписавши новий контракт.

Про це йдеться на сайті туринського клубу.

Сторони поставили свої підписи під угодою, яка розрахована до літа 2027 року. В контракті прописана опція продовження ще на рік.

"Його зв'язок з нашими кольорами став ще міцнішим, також і перш за все завдяки шляху, пройденому в минулому чемпіонаті, який привів до досягнення кваліфікації до наступного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.

Кілька місяців тому нитка історії Ігора Тудора в Ювентусі була знову зав'язана, тепер на нього чекають нові сторінки для написання. Хороша новина полягає в тому, що ми продовжимо робити це разом.

Вітаємо, Містере!", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що Ігор Тудор очолив Ювентус у березні цього року. Клуб дав тренеру контракт з однією умовою: він залишиться на цій посаді ще на рік, якщо він зможе вивести команду до Ліги чемпіонів.

Тудор впорався із цим завданням, але, незважаючи на це, "стара синьйора" збиралася розстатися з фахівцем. У Турині розраховували на поверення Антоніо Конте.

Проте після того, як стало зрозуміло, що Конте залишиться в Наполі, керівництво Ювентуса дійшло висновку, що їм доведеться залишитися з Тудором, якому дали новий контракт.

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