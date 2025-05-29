Трансфери та підвищення зарплати: Наполі домовився з Конте
Керівництво Наполі домовилось з головним тренером Антоніо Конте про продовження співпраці.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс домовився з Конте про підвищення зарплати при збереженні структури контракту.
Також клуб має амбіційні плани на літнє трансферне вікно.
Напередодні повідомлялося, що Антоніо покине Наполі наприкінці поточного сезону. У тренера нібито конфлікт з президентом клубу. Сам Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що хоче зберегти фахівця і на наступний сезон.
Нагадаємо, Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.
Серія А у підсумки визнала Антоніо Конте найкращим тренером сезону-2024/25. Як відомо, спеціаліста хоче запросити Ювентус, який вже зробив першу пропозицію.