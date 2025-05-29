Трансфери та підвищення зарплати: Наполі домовився з Конте

Керівництво Наполі домовилось з головним тренером Антоніо Конте про продовження співпраці.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс домовився з Конте про підвищення зарплати при збереженні структури контракту.

Також клуб має амбіційні плани на літнє трансферне вікно.

🚨🔵 BREAKING: Antonio Conte stays at Napoli! It was never over… and he will continue.



Agreement reached with president De Laurentiis to increase his salary and mantain same contract structure.



Ambitious plan on transfer market and for long term vision. Conte stays. 🤝🏻 pic.twitter.com/ZFxUThOAbd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025

Напередодні повідомлялося, що Антоніо покине Наполі наприкінці поточного сезону. У тренера нібито конфлікт з президентом клубу. Сам Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що хоче зберегти фахівця і на наступний сезон.

Нагадаємо, Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.

Серія А у підсумки визнала Антоніо Конте найкращим тренером сезону-2024/25. Як відомо, спеціаліста хоче запросити Ювентус, який вже зробив першу пропозицію.