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Трансфери та підвищення зарплати: Наполі домовився з Конте

Олександр Булава — 29 травня 2025, 23:43
Трансфери та підвищення зарплати: Наполі домовився з Конте
Антоніо Конте
Getty Images

Керівництво Наполі домовилось з головним тренером Антоніо Конте про продовження співпраці.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс домовився з Конте про підвищення зарплати при збереженні структури контракту.

Також клуб має амбіційні плани на літнє трансферне вікно.

Напередодні повідомлялося, що Антоніо покине Наполі наприкінці поточного сезону. У тренера нібито конфлікт з президентом клубу. Сам Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що хоче зберегти фахівця і на наступний сезон.

Нагадаємо, Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.

Серія А у підсумки визнала Антоніо Конте найкращим тренером сезону-2024/25. Як відомо, спеціаліста хоче запросити Ювентус, який вже зробив першу пропозицію.

Де Лаурентіс Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Антоніо Конте

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