Екстренер Мілана та Інтера може очолити Ювентус

Стефано Піолі може замінити Лучано Спаллетті на посаді головного тренера Ювентуса.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Невдалий старт нового сезону поставив від загрозу майбутнє Лучано Спаллетті на посаді головного тренера Ювентуса. Раніше повідомлялося про те, що наставнику дали час до листопадової паузи на матчі збірних для виправлення ситуації.

В разі, якщо результати команди не покращаться, Ювентус може очолити колишній тренер Мілана, Інтера та Лаціо Стефано Піолі. Його останнім місцем роботи була Фіорентина.

Окрім цього, також на роботу в Ювентусі претендують Пауло Соуза та Дідьє Дешам. Останній сам запропонував свої послуги туринцям.

Наразі Ювентус іде восьмим у Серії А з 14 очками у 9 турах.