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Трубін – у запасі Бенфіки на матч проти ФК Каса Піа, Судаков вийде у старті

Олексій Мурзак — 17 серпня 2026, 21:19
Трубін – у запасі Бенфіки на матч проти ФК Каса Піа, Судаков вийде у старті
Георгій Судаков
Getty Images

У понеділок, 17 серпня, відбудеться матч 2-готуру чемпіонату Португалії з футболу, в якому Бенфіка на виїзді зіграє проти ФК Каса Піа.

У стартовому складі "орлів" зіграє український півзахисник Георгій Судаков, водночас його земляк та одноклубник Анатолій Трубін опинився на лаві запасних.

Поєдинок стартує о 22:15 за київським часом.

Напередодні Бенфіка знизила ціну, яку вимагає від потенційних покупців за голкіпера Анатолія Трубіна.

Нагадаємо, Трубін втратив місце в основі команди, програвши конкуренцію Самуелю Соарешу.

Бенфіка Анатолій Трубін Георгій Судаков

Бенфіка

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