Трубін – у запасі Бенфіки на матч проти ФК Каса Піа, Судаков вийде у старті

У понеділок, 17 серпня, відбудеться матч 2-готуру чемпіонату Португалії з футболу, в якому Бенфіка на виїзді зіграє проти ФК Каса Піа.

У стартовому складі "орлів" зіграє український півзахисник Георгій Судаков, водночас його земляк та одноклубник Анатолій Трубін опинився на лаві запасних.

Поєдинок стартує о 22:15 за київським часом.

Напередодні Бенфіка знизила ціну, яку вимагає від потенційних покупців за голкіпера Анатолія Трубіна.

Нагадаємо, Трубін втратив місце в основі команди, програвши конкуренцію Самуелю Соарешу.