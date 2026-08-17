Трубін – у запасі Бенфіки на матч проти ФК Каса Піа, Судаков вийде у старті
Георгій Судаков
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У понеділок, 17 серпня, відбудеться матч 2-готуру чемпіонату Португалії з футболу, в якому Бенфіка на виїзді зіграє проти ФК Каса Піа.
У стартовому складі "орлів" зіграє український півзахисник Георгій Судаков, водночас його земляк та одноклубник Анатолій Трубін опинився на лаві запасних.
Поєдинок стартує о 22:15 за київським часом.
Напередодні Бенфіка знизила ціну, яку вимагає від потенційних покупців за голкіпера Анатолія Трубіна.
Нагадаємо, Трубін втратив місце в основі команди, програвши конкуренцію Самуелю Соарешу.