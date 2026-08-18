Бенфіка з хеттриком Павлідіса розгромила ФК Каса Піа у 2 турі Прімейри: як зіграв Судаков
У понеділок, 17 серпня, відбувся матч 2-го туру чемпіонату Португалії з футболу, в якому Бенфіка на виїзді розгромила ФК Каса Піа.
Зустріч завершилася з рахунком 7:0.
У стартовому складі "орлів" зіграв український півзахисник Георгій Судаков, однак у жодному з голів він участі не взяв та був замінений на 78-й хвилині.
Водночас його земляк та одноклубник Анатолій Трубін знову провів поєдинок на лаві запасних.
Чемпіонат Португалії з футболу
2-й тур, 17 серпня
Каса Піа – Бенфіка 0:7 (0:2)
Голи: 0:1 – 3 Престіанні, 0:2 – 14 Сілва, 0:3 – 47 Павлідіс, 0:4 – 49 Павлідіс, 0:5 – 54 Павлідіс, 0:6 – 58 Офорі (аг), 0:7 – 61 Дуран
Нагадаємо, український воротар втратив місце в основі команди, програвши конкуренцію Самуелю Соарешу.
Напередодні Бенфіка знизила ціну, яку вимагає від потенційних покупців за Трубіна.