Бенфіка з хеттриком Павлідіса розгромила ФК Каса Піа у 2 турі Прімейри: як зіграв Судаков

У понеділок, 17 серпня, відбувся матч 2-го туру чемпіонату Португалії з футболу, в якому Бенфіка на виїзді розгромила ФК Каса Піа.

Зустріч завершилася з рахунком 7:0.

У стартовому складі "орлів" зіграв український півзахисник Георгій Судаков, однак у жодному з голів він участі не взяв та був замінений на 78-й хвилині.

Водночас його земляк та одноклубник Анатолій Трубін знову провів поєдинок на лаві запасних.

Чемпіонат Португалії з футболу

2-й тур, 17 серпня

Каса Піа – Бенфіка 0:7 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Престіанні, 0:2 – 14 Сілва, 0:3 – 47 Павлідіс, 0:4 – 49 Павлідіс, 0:5 – 54 Павлідіс, 0:6 – 58 Офорі (аг), 0:7 – 61 Дуран

Нагадаємо, український воротар втратив місце в основі команди, програвши конкуренцію Самуелю Соарешу.

Напередодні Бенфіка знизила ціну, яку вимагає від потенційних покупців за Трубіна.