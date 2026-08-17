Бенфіка знизила ціну на Трубіна – Педулла

Бенфіки знизила ціну, яку вимагає від потенційних покупців за свого голкіпера Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє Альфредо Педулла.

"Трубін зараз переживає не найкращий період у клубі і не перебуває в центрі уваги, оскільки вже не такий незамінний і недоторканний, як раніше. Я знаю, що початкова оцінка в 35 млн євро знизилася, можливо, навіть до 30 млн, а можливо, і ще менше", – сказав італійський журналіст.

Нагадаємо, Трубін втратив місце в основі Бенфіки, програвши конкуренцію Самуелю Соарешу.

Український голкіпер перебрався до Бенфіки з Шахтаря влітку 2023 року за 10 мільйонів євро. Відтоді провів за "орлів" 151 матч, у яких пропустив 146 голів та видав 60 "сухих" ігор.

Чинний контракт Трубіна розрахований до літа 2028 року. Угода містить клаусулу в розмірі близько 100 мільйонів євро.

Також зазначимо, що Шахтар має право отримати 40% від прибутку (або від суми наступного продажу залежно від домовленостей) під час наступного трансферу воротаря.