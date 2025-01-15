Стали відомі деталі угоди між Ювентусом та ПСЖ щодо Коло Муані

Туринський Ювентус завершує орендну угоду французького нападника ПСЖ Рандаля Коло Муані.

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

Сторони досягли домовленості щодо безплатної оренди 26-річного француза до завершення сезону без права викупу. Туринський клуб буде покривати лише заробітну плату форварда, за половину сезону заплатить суму у розмірі 4,6 млн євро.

Зазначається, що після завершення орендної угоди клуби обговорять наступне рішення щодо гравця.

Очікується, що цього тижня про перехід Муані оголосять офіційно.

Нагадаємо, що головний тренер ПСЖ Луїс Енріке виключив Рандаля Коло Муані зі складу команди. Ця ж доля спіткала ще й Мілана Шкріньяра.

Раніше повідомлялося, що півзахисник італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія близький до переходу у ПСЖ.