Наставник ПСЖ виключив зі складу команди зіркового нападника та захисника
Наставник ПСЖ Луїс Енріке виключив зі складу команди захисника Мілана Шкріньяра і нападника Рандаля Коло-Муані.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо в соцмережі X.
Обидва футболісти близькі до відходу з французького клубу вже у зимове трансферне вікно.
Коло-Муані перейшов до ПСЖ у 2023 році з Айнтрахту за 95 млн євро. Контракт гравця з паризьким клубом розрахований до 2028 року.
У поточному сезоні 25-річний француз зіграв у 14 матчах у всіх турнірах, записавши до свого активу два голи та один асист.
Водночас Мілан Шкріньяр зіграв лише п'ять поєдинків у нинішньому сезоні у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що Коло Муані може змінити клуб під час зимового трансферного вікна. Трансфер 25-річного нападника більше не виключається. У підписанні гравця зацікавлені неназвані клуби Англійської Прем'єр-ліги.