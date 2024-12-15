Наставник ПСЖ виключив зі складу команди зіркового нападника та захисника

Наставник ПСЖ Луїс Енріке виключив зі складу команди захисника Мілана Шкріньяра і нападника Рандаля Коло-Муані.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо в соцмережі X.

Обидва футболісти близькі до відходу з французького клубу вже у зимове трансферне вікно.

🚨⚠️ Randal Kolo-Muani can leave PSG in January, same situation as Milan Škriniar.



Both have been left out of PSG squad and it was Luis Enrique’s decision, as @FabriceHawkins reports.



Kolo-Muani and Skriniar both expect to have doors open for exit in the next weeks. pic.twitter.com/Bgra5DYCdu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2024

Коло-Муані перейшов до ПСЖ у 2023 році з Айнтрахту за 95 млн євро. Контракт гравця з паризьким клубом розрахований до 2028 року.

У поточному сезоні 25-річний француз зіграв у 14 матчах у всіх турнірах, записавши до свого активу два голи та один асист.

Водночас Мілан Шкріньяр зіграв лише п'ять поєдинків у нинішньому сезоні у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Коло Муані може змінити клуб під час зимового трансферного вікна. Трансфер 25-річного нападника більше не виключається. У підписанні гравця зацікавлені неназвані клуби Англійської Прем'єр-ліги.