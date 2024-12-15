Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Наставник ПСЖ виключив зі складу команди зіркового нападника та захисника

Олексій Мурзак — 15 грудня 2024, 18:25
Наставник ПСЖ виключив зі складу команди зіркового нападника та захисника
Рандаль Коло-Муані
psg.fr

Наставник ПСЖ Луїс Енріке виключив зі складу команди захисника Мілана Шкріньяра і нападника Рандаля Коло-Муані.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо в соцмережі X.

Обидва футболісти близькі до відходу з французького клубу вже у зимове трансферне вікно.

Коло-Муані перейшов до ПСЖ у 2023 році з Айнтрахту за 95 млн євро. Контракт гравця з паризьким клубом розрахований до 2028 року.

У поточному сезоні 25-річний француз зіграв у 14 матчах у всіх турнірах, записавши до свого активу два голи та один асист.

Водночас Мілан Шкріньяр зіграв лише п'ять поєдинків у нинішньому сезоні у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Коло Муані може змінити клуб під час зимового трансферного вікна. Трансфер 25-річного нападника більше не виключається. У підписанні гравця зацікавлені неназвані клуби Англійської Прем'єр-ліги.

ПСЖ Футбольні трансфери Коло-Муані Луїс Енріке Мілан Шкріньяр

ПСЖ

Манчестер Юнайтед націлився на трансфер хавбека ПСЖ
Дисциплінарний комітет LFP відхилив скаргу Мбаппе про невиплату ПСЖ 55 млн євро
Енріке: ПСЖ все ще може вилетіти з Ліги чемпіонів
ПСЖ та Боруссія Дортмунд вступили у боротьбу за форварда Ліона
Повністю довіряємо: президент ПСЖ прокоментував чутки навколо Енріке

Останні новини