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Вернидуб — про перемогу над Чорноморцем: Могли поплатитися за нереалізовані моменти

Микола Дендак — 3 серпня, 22:21
Вернидуб — про перемогу над Чорноморцем: Могли поплатитися за нереалізовані моменти

Головний тренер криворізького Кривбаса Юрій Вернидуб вважає, що його команда могла поплатитися за нереалізовані моменти у матчі 1 туру Української Прем'єр-ліги проти Чорноморця.

Про це він розповів в етері УПЛ ТБ.

"Розуміли, що буде нелегка гра, тому що Чорноморець зіграв з нами в 5 захисників, більше 5-4-1. Суперник практично повністю сідав у свій штрафний майданчик. Треба було розігрувати. Я це розумів, тому багато атак ми робили флангами, з кросами.
Мали наші футболісти закривати цей простір. Перший гол ми так і забили. Але ми могли поплатитися за нереалізовані моменти та зіграти внічию. Виграли, але хотілося б краще. Все в нас попереду", — сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок завершився мінімальною перемогою Кривбаса. Також сьогодні зіграли між собою Верес та Карпати. Поєдинок завершився внічию.

Юрій Вернидуб Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

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