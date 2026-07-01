Вернидуб спростував чутки про перехід Будківського в Нефтчі

Головний тренер азербайджанського Нефтчі Юрій Вернидуб заявив, що його клуб навіть не розглядає можливість підписання нападника Зорі Пилипа Будківського.

Слова фахівця наводить Український футбол.

"Я читав про це, але... Можу сказати одне: Будківський – класний футболіст, він у мене грав, я його дуже поважаю як людину і як професіонала. Він дійсно провів хороший сезон. Але ніяких розмов щодо його переходу не було. Ми його кандидатуру навіть не розглядали. Пилипу вже 34 роки, а у нашого клубу є чітка політика – ми намагаємося брати гравців віком не старше 29 років.

Виняток можемо зробити хіба що для центрального захисника, якщо гравець дійсно демонструє високий рівень. Там більш вікові виконавці можуть грати успішно. Але в лінію атаки ми шукаємо молодь. Тому інформація щодо Будківського не відповідає дійсності", – заявив тренер.