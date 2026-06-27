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Вернидуб хоче переманити Будківського в Нефтчі

Олег Дідух — 27 червня 2026, 19:09
Вернидуб хоче переманити Будківського в Нефтчі
Пилип Будківський
ФК Зоря

Нападник луганської Зорі Пилип Будківський може продовжити кар'єру в азербайджанському Нефтчі.

Про це повідомляє SportInfo.az.

Наразі Нефтчі очолює український тренер Юрій Вернидуб, який чудово знайомий з Будківським за спільною роботою в тій же Зорі. Нещодавно тренер продовжив свій контракт із клубом із Баку до літа 2028 року.

Саме Вернидуб і хоче бачити колишнього підопічного у своїй поточній команді. Проте наразі між клубами немає домовленості щодо умов трансферу.

Контракт Будківського з Зорею діє до кінця грудня 2027 року, трансферна вартість 34-річного українського нападника оцінюється в 300 тисяч євро. У сезоні-2025/26 на його рахунку 13 голів і 2 асисти в 29 матчах у всіх турнірах.

Юрій Вернидуб Нефтчі Зоря Луганськ Пилип Будківський

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