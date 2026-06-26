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Нефтчі продовжив контракт з Вернидубом

Олексій Мурзак — 26 червня 2026, 23:45
Нефтчі продовжив контракт з Вернидубом
Юрій Вернидуб
ФК Нефтчі

Нефтчі продовжив контракт із головним тренером Юрієм Вернидубом.

Про це повідомила пресслужба азербайджанського клубу.

Нова угода з українським тренером розрахована до 2028 року.

60-річний фахівець очолив "нафтовиків" у грудні 2025 року, і в першому ж сезоні привів азербайджанський клуб до єврокубків.

Нефтчі фінішував 4-м у Прем'єр-лізі Азербайджану, здобувши путівку до кваліфікації Ліги конференцій.

Напередодні Вернидуб зустрівся з керівництвом клубу, щоб обговорити трансферну політику та наголосив на необхідності звільнення 5 футболістів.

Юрій Вернидуб Нефтчі

Юрій Вернидуб

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