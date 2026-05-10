У ДТП загинув юний футболіст Динамо Юрій Ошовський

У суботу, 9 травня, у дорожньо-транспортній пригоді загинув капітан львівського футбольного клубу Динамо U-14 Юрій Ошовський.

Про це повідомила пресслужба команди.

Разом із ним пішла у засвіти також його мати Мар'яна Ошовська. Вона брала активну участь у діяльності клубу.

Автокатастрофа сталась на об'їзній Львова. ДЮФА Динамо висловила співчуття рідним, друзям і знайомим загиблих.

"Сьогодні схиляємо голови у скорботі та оголошуємо дводенну жалобу за загиблими. Нехай спочивають з Богом", – йдеться в повідомленні.

У клубі зазначили, що поєдинок першості Львівщини з футболу між Динамо (Львів/Пустомити) та ФК Босота (Чорнушовичі), що відбудеться 10 травня, розпочнеться з хвилини мовчання на честь світлої пам'яті Юрія та Мар'яни Ошовських.

Нагадаємо, що напередодні український спорт зазнав ще однієї непоправної втрати. На фронті загинув майстер спорту з армрестлінгу Ігор Гладкий.