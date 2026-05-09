На війні загинув призер чемпіонатів та Кубків України з армрестлінгу Ігор Гладкий

На війні з Росією загинув багаторазовий призер чемпіонатів та Кубків України, майстер спорту з армрестлінгу Ігор Гладкий.

Про сумну звістку повідомила Федерація Армрестлінгу України.

Молодший сержант Збройних Сил України загинув 5 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сидорове Краматорського району Донеччини. Йому було 28 років.

Ігор Гладкий став професійним спортсменом у 2021 році. Після початку повномасштабного вторгнення він приєднався до лав 45‑ї окремої артилерійської бригади та проходив службу стрільцем роти охорони, снайпером та командиром артилерійського взводу.

У лавах ЗСУ Гладкий виконував бойові завдання на Запорізькому, Бахмутському та Лиманському напрямках, брав участь у боях за Кліщіївку, Сіверськ та Часів Яр.

За мужність, відвагу та самовіддану службу Ігор Гладкий був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня, медаллю "За військову службу Україні" та відзнакою Міністерства оборони України "Хрест ракетних військ та артилерії".

