На війні загинув військовослужбовець СБУ та велогонщик Єгор Басюк

На війні з Росією загинув військовослужбовець спеціального підрозділу Служби безпеки України, старший сержант та кандидат у майстри спорту Єгор Басюк із позивним "Парадокс".

Про це повідомляє Вінницька міська рада. Деталі додає Спортивний Комітет України та Суспільне Вінниця.

23-го травня, під час бойової операції машину, у якій був Єгор Басюк, розстріляли ворожі бойові сили РФ. Українського військослужбовця евакуювали до дніпровської лікарні, але медики не змогли врятувати життя 22-річному вінничанину. Він помер від отриманих поранень.

Єгор Басюк народився 10 лютого 2004 року у Вінниці. Покійний мав звання кандидата у майстри спорту, 1-й дорослий розряд зі спортивного орієнтування, захоплювався велоспортом та брав участь у змаганнях з велоперегонів. У 2025-му році добровільно долучився до лав Збройних сил України.

Єгору Басюку посмертно присвоєно військове звання "старший сержант" та нагороджено медаллю "За відвагу". Прощання з українським воїном відбулося на Алеї Слави Сабарівського кладовища. У загиблого залишились батьки, дві сестри та двоє братів.

