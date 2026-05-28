Чотириразовий переможець Кубку Стенлі наклав на себе руки у 60 років – ЗМІ

60-річний канадський екснападник Клод Лем'є покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє TMZ Sport.

Зазначається, що тіло Лем'є знайшов його дорослий син у сімейному меблевому магазині. Покійний перебував у задньому складі будівлі, а син відправився на пошуки, після того, як родина почала хвилюватися, що о третій годині ночі Лем'є не було вдома.

Точні причини самогубства ексхокеїста не повідомляють. Лем'є залишив після себе дружину та чотирьох дітей.

Зауважимо, що Клод Лем'є був знаменитим гравцем НХЛ. За 21 сезон у своїй кар'єрі він виступав у таких командах як: Монреаль Канадієнс, Нью-Джерсі Девілс, Колорадо Аваланш, Фінікс Койотс, Даллас Старс, ХК Цуг та Сан-Хосе Шаркс. Бувши гравцем він чотири рази вигравав Кубок Стенлі (1986, 1995, 1996, 2000) та ставав володарем Кубку Канади 1987.

Зазначимо, що Клод Лем'є не був родичем легендарного центрального нападника Піттсбурга Маріо Лем'є. Проте він мав рідного брата Жослена, який також тривалий час виступав у НХЛ.

