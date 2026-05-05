Помер майстер спорту Анатолій Сербулов

У неділю, 3 травня, пішов у засвіти майстер спорту СРСР з бадмінтону Анатолій Сербулов.

Про це повідомляє ФБУ.

Його серце зупинилось на 80-му році життя. Він був також суддею національної категорії Федерації бадмінтону України та багаторічним головою Миколаївської міської федерації.

За життя Анатолій Сербулов зробив неоціненний внесок у розвиток цього виду спорту в регіоні. Він довгі роки особисто демонстрував високий клас гри на майданчиках, надихаючи особистим прикладом нові покоління спортсменів.

Також популяризував бадмінтон у пресі. Його статті регулярно публікувалися у газетах "Миколаївські новини" та "Південна правда", був одним із головних організаторів Спартакіад працівників ЗМІ Миколаївської області.

Нагадаємо, що напередодні також зупинилось серце заслуженого тренера України з баскетболу Ігоря Овсянникова. Йому було 87 років.