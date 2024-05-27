Мороз: Мали б зробити більше. Мене, як тренера, це тривожить

Головний тренер збірної України U-17 Юрій Мороз вважає, що його команда не виконала завдання-мінімум на юнацькому Євро-2024.

Своїми думками про виступ на континентальній першості він поділився в ексклюзивному коментарі для Чемпіона.

— В цій останній грі ви дуже багато змінили в стартовому складі. Наскільки я бачив, залишили трьох гравців — двох захисників і одного півзахисника. Який план був на гру? Результат був важливим чи ні?

— Мабуть, результат не стояв на першому місці, але хотіли, щоб хлопці показали якийсь клас гри і при цьому ще здобули результат. Сьогодні, мабуть, результат був, було ставлення до гри і все це переросло у забиті м'ячі. А те, що зміни зробили — то вони ці зміни самі напрошувались.

Хтось мало грав, хтось зовсім не грав. І треба було, щоб ці хлопці, які були мало задіяні в попередніх іграх, щоб вони сьогодні отримали максимальну ігрову практику. Думаю, що сьогодні по грі і по результату все було чудово.

— Ви задоволені якістю гри, яку побачили сьогодні?

— Сьогодні так, задоволений.

— Збирати гравців з різних топкоманд, а не брати гравців з кістяка Динамо і Шахтаря, важче чи ні?

— Мабуть, трохи важче. Бо більше різнопланових гравців, з кожним з них розмовляєш, а нам кажуть, що треба так, треба так. Сьогодні у нас вирішується єдина схема гри. І сьогодні структурні обов'язки збірних (практично усіх — U-17, U-19, молодіжної, національної команди), вибудовується така ігрова піраміда.

Мабуть, якби гравці збиралися з двох-трьох клубів, вже було б полегше. Футбол такий різношерстний — багато запитань: "Чому так, а чому не так? А нам в клубі кажуть так". Тобто, треба знайти ті слова, щоб їх переконати, щоб вони розуміли, що потрібно робити.

— Підсумуйте взагалі цей період. Фактично Чемпіонат Європи — це кінець цього періоду. Підсумуйте, яку оцінку ви ставите збірній України.

— Я так скажу — шлях у хлопців був тяжкий. Кваліфікація була тяжка. Кваліфікаційні раунди пройшли більш-менш добре. Заслужили грати у фінальній частині Євро.

На мою думку, мабуть, десь недооцінили сам виступ тут. Мали б зробити більше — вийти з групи, а далі вже як буде. Це мене, як тренера, тривожить, я засмучений.

— Яка ваша оцінка по п'ятибальній системі в цій команді?

— Ми у фінальній частині. 4 з плюсом – це 100%.

Юнацька збірна України вилетіла з Євро вже на стадії групового етапу. Спершу "жовто-сині" мінімально поступилися Сербії, а потім зазнали поразки від Чехії. Перемога над Кіпром в останньому турі не допомогла виправити становище.

Володимир Крупчук, спеціально для Чемпіона