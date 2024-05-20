Україна — Сербія, чемпіонат Європи U-17: погляд із Кіпру

Збірна України до 17 років (2007 року народження та молодші) з мінімальної поразки 0:1 стартувала на чемпіонаті Європи на Кіпрі.

Для команди України цієї вікової категорії це 11-й виступ на континентальній першості. Наразі в українців є лише один комплект медалей. Бронзові нагороди чемпіонату Європи далекого 1994 року. На всіх інших форумах "синьо-жовті" не долали бар'єр групового раунду. А з 1998 по 2017-й не записали до свого активу жодної перемоги.

УАФ

На нинішню збірну в нас є великі надії. Ще не було такого, щоб стільки гравців до 17 років виступали за кордоном, та ще й у провідних клубах. Звичайно, не в останню чергу така ситуація склалася через війну. Але це не змінює той факт, що українські футболісти вже в юному віці цікавлять топові клуби. В українській команді грають представники німецьких Баварії та Байєра, італійської Аталанти, бельгійського Гента. Більшість із них до повномасштабної війни виступали за Динамо та Шахтар.

Головною зіркою збірної є Артем Степанов. Хлопець, який у 16 років має 192 см зросту та грає якраз за леверкузенський Байєр, має чудову статистику в Німеччині — 11 голів у 18 матчах.

На відміну від українців, у сербській команді більшість гравців виступають у складі місцевих грандів — Црвени Звезди та Партизана.

Збірна України була явним фаворитом гри за оцінками букмекерів. Однак уже на другій хвилині всю передматчеву тактику поламав дальній удар з-за меж штрафного майданчика у виконанні Макевича.

Під час першого удару українці доволі довго не могли прийти до тями. Після швидкого голу в обох команд практично не було моментів. Лише в другій половині тайму в українців з'явилися перші можливості. На 33-й хвилині Третяк пробивав головою після кутового — вище воріт.

Через 2 хвилини нарешті показав, на що здатний, Степанов. Він прийняв м'яч у штрафному майданчику суперника, і пробив низом. На жаль, прямо у воротаря. Згодом Драган не замкнув простріл після кутового. Наприкінці тайму ще один момент змарнував Степанов. Артем на швидкості втік від захисника, та пробив повз ворота.

Другу половину "синьо-жовті" розпочали з активних атак. На заміну вийшов Редушко з Динамо. І в перші хвилини на полі мав два чудових моменти після навісів, але два його удари головою взяв кіпер сербів. Ще один момент мав все той же Степанов на 57-й хвилині, але голкіпер суперника дуель знову виграв.

УАФ

Загалом другий тайм минув за переваги українців, серби ж намагалися спіймати суперника на контратаці. Але страж воріт балканців спіймав кураж. Редушко мав ще один хороший момент, але також не реалізував свою нагоду.

На 5-й доданій хвилині Степанов отримав ще один шанс. Німецький легіонер збірної України пробивав з дуже зручної позиції, і цього разу — повз голкіпера, але — і повз ворота.

Другий матч Україна зіграє 23 травня, у четвер, проти команди Чехії у Паралімні. Заключний матч групового раунду "синьо-жовті" проведуть у Ларнаці. Суперником будуть господарі чемпіонату — збірна Кіпру.

Володимир Крупчук, спеціально для Чемпіона з Кіпру