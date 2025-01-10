УАФ припинила співпрацю з головним тренером збірної України U-17

Український тренер Юрій Мороз покинув посаду головного тренера збірної України U-17.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Контракт 54-річного українця завершився і сторони не домовились про його продовження.

Мороз почав роботу з юнацькими збірними України у 2022 році – спочатку футболістів 2006 року народження (з ними взяв участь у відборі Євро-2023 (U-17), а у 2024-му отримав під своє керівництво молодші юнацькі команди (не старші U-17) і протягом року встиг попрацювати одразу з трьома збірними – 2007-го, 2008-го та 2009 років народження.

Причому з командою 2007 р. н. напрочуд вдало виступив в еліт-раунді відбору Євро-2024 (U-17) і керував нею у фінальному турнірі чемпіонату Європи. А у жовтні 2024-го вивів футболістів 2008 р. н. до елітного раунду відбору Євро-2025 (U-17).