Юнацька збірна України переграла Кіпр в останньому матчі Євро-2024

Юнацька збірна України у заключному матчі групового етапу на чемпіонаті Європи до 17 років здолала господарів фінального етапу команду Кіпру. Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Попри перемогу збірна України посіла третю сходинку у групі та не вийшла до плей-оф. Результат зустрічі нічого не вирішував для обох команд, адже вони програли дві попередні зустрічі сербам і чехам.

На завершальний матч на Євро головний тренер збірної України Юрій Мороз зробив ротацію складу. Вперше появився на полі воротар Олександр Петренко з Баєра. Із захисної лінії залишився лише капітан команди з Металіста Кирило Дігтяр та лівий захисник з Баварії Дмитро Стрільчук. Двоє інших захисників вийшли в старті вперше. Максим Баршак з Руху дебютував за збірну, а Олексій Рибак з Динамо мав вже кілька хвилин в матчі з чехами.

У півзахисті вперше в старті вийшов Андре Вакулюк з Бенфіки. Хлопець, який виріс у Португалії та лише нещодавно отримав український паспорт. Олександр Сорока з Гента та Богдан Редушко з Динамо грали у старті в попередній грі.

У атаці тренер не випустив Артема Степанова з Баєра натомість вивів в центр атаки Дмитра Богданова з Динамо Дрезден. А по флангах гравців Руху Івана Денисова та Назара Бондара.

Українці грали з кіпріотами дві товариські гри перед чемпіонатом Європи і тоді команди обмінялись перемогами 2:0 та 1:2.

Незважаючи, що Кіпр виглядав явним аутсайдером на папері, по грі цього не скажеш. Українці мали декілька моментів, але серйозної загрози воротам суперника не несли. Все ж дуже проглядається у нашої команди незіграність. Те що гравці грають у різних командах, хоч і топових, з різною системою тренувань та гри негативно впливає на командну гру у збірній

Все змінилось з першим голом. Захисник Баршак отримавши мʼяч від воротаря, дав довгу передачу відразу на хід форварду, Богданову вдалось втекти від захисника та ефектно перекинути кіпера. Після голу українці відчули себе трохи розкутіше. Відразу був ще момент у Богданова, а Сорока другим темпом попав у свого ж.

Після голу стало явно відчутно, що нашим, як гора з плеч. Гра пішла набагато жвавіше та виходило набагато більше, ніж до того.

Відразу по перерві Івана Денисова збили при вході в штрафну, а Богданов реалізував пенальті та оформив дубль.

Другий тайм пройшов повністю під диктовку українців. Попов, Бондар, Богданов міг забивати кожен. Не вистачало холодної голови у завершальній стадії. Богданов же оформив хет-трик, але його гол скасовувли через фол.

Статистика підтверджує повну перевагу українців, 22 удари проти 3, 10-2 по ударах у площину.

Перемога 2:0, хоч нічого не вирішувала, але також дуже важлива для молодих хлопців, які все ж здобули цю одну перемогу на Чемпіонаті Європи. Будемо сподіватись, що більшість із них не загубляться на рівні юнацького футболу, а вже через 3-4 роки поповнять лави національної збірної України.

Чемпіонат Європи U-17

Груповий етап, група A, 3 тур

26 травня

Україна — Кіпр 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Богданов, 2:0 - 48 Богданов

Склади команд

Збірна України: Петренко, Рибак, Баршак, Дігтяр (Данковський 89), Стрільчук (Шелекета 71) Редушко (Люсін 71), Сорока, Вакулюк, Денисов (Драган 81), Богданов (Попов 81), Бондар

Збірна Кіпру: Панагі, Скафі, Дімостенус Р. (Чацілефтері 75), Поліхроніу, Вассіліу (Мікалас 67), Петоуссіс, Ціорціс, Псілогеніс, Євангелу (Лоукаідіс 55), Дімостенус С. (Йоанну 55), Хрістодулу (Ніколау 55)

Попередження: Евангелу 52, Хрістодулу 54, Вассіліу 57, Ціорціс 90

Напередодні збірна України U-17 програла чехам другий матч на груповому етапі турніру. Раніше підопічні Мороза зазнали поразки від сербів.

Раніше після поразки збірної Кіпру від Сербії підопічні Юрія Мороза втратили шанси на вихід у плей-оф.

Володимир Крупчук, спеціально для Чемпіона