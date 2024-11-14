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Збірна України U-17 розписала мирову з Хорватією в товариському матчі

Микола Дендак — 14 листопада 2024, 22:34
Збірна України U-17 розписала мирову з Хорватією в товариському матчі
Збірна України U-17
УАФ

У вівторок, 12 листопада, збірна України U-17 зіграла другий товариський матч проти однолітків із Хорватії.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Товариський матч
14 листопада

Хорватія U-17 – Україна U-17 0:0

У першій грі між командами, яка відбулася 12 листопада, юнацька збірна України поступилася команді Хорватії з рахунком 1:2.

Нагадаємо, підопічні Юрія Мороза подолали перший етап кваліфікації на Євро-2025. Матчі проти Хорватії були підготовкою до наступного раунду, який відбудеться навесні 2025 року.

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Юрій Мороз

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