Збірна України U-17 розписала мирову з Хорватією в товариському матчі

У вівторок, 12 листопада, збірна України U-17 зіграла другий товариський матч проти однолітків із Хорватії.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Товариський матч

14 листопада

Хорватія U-17 – Україна U-17 0:0

У першій грі між командами, яка відбулася 12 листопада, юнацька збірна України поступилася команді Хорватії з рахунком 1:2.

Нагадаємо, підопічні Юрія Мороза подолали перший етап кваліфікації на Євро-2025. Матчі проти Хорватії були підготовкою до наступного раунду, який відбудеться навесні 2025 року.