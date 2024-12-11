Не збираємось віддавати Італії U-17 перше місце: Мороз – про суперників у відборі на Євро-2026

Головний тренер збірної України U-17 Юрій Мороз залишився задоволений жеребкуванням першого раунду відбору на юнацький чемпіонат Європи-2026.

"У мене позитивна реакція на це жеребкування. У нашій групі всі команди, які грають. Дуже багато залежить від наших футболістів, як вони налаштуються на ці матчі, в якому стані будуть. З боку тренерського штабу команда отримає всю необхідну інформацію про суперників. А ігри покажуть, як ми підготувалися", – заявив спеціаліст.

Наставник виділив збірну Італії U-17 як одного з фаворитів нашої групи, але запевнив, що одразу віддавати перше місце італійцям ніхто в команді не збирається.

"Щодо самих суперників, то природно, що окремо стоїть збірна Італії. Але це не означає, що ми заздалегідь збираємося віддавати апенінцям перше місце в групі. Що стосується Чорногорії та Естонії, то ці команди під силу нашій збірній", – сказав Мороз.

Міні-турнір групи 1 пройде в Естонії з 1 по 7 жовтня 2025 року. У першому турі "синьо-жовті" зіграють проти Чорногорії, потім Естонія, а завершальний матч проведуть проти однолітків з Італії.

Нагадаємо, після першого раунду відбору 14 переможців груп та 14 команд, які займуть другі місця, вийдуть у другий раунд у Лізі А, інші 26 збірних візьмуть участь у другому раунді у Лізі В.

Команди Ліги А навесні 2026 року змагатимуться за сім путівок до фінальної частини Євро-2026 (U-17). Естонія як господар турніру отримала перепустку автоматично. Відбірковий раунд у Лізі А також буде кваліфікацією на чемпіонат світу-2026 (U-17) у Катарі.

На початку листопада збірна України U-17 зіграла дві товариські гру проти однолітків з Хорватії – 1:2 та 0:0. Таким чином, наставник юнацької збірної перевірив найближчий резерв команди перед найбільш відповідальний відрізком відбору.