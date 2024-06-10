Калитвинцев — про матч з Молдовою: Впевнений, що збірна України переможе

Відомий український тренер та колишній футболіст збірної України Юрій Калитвинцев впевнений у перемозі національної команди в товариському матчі проти Молдови.

Його слова наводить Український футбол.

"Україна вже провела два досить цікаві товариські матчі проти хороших команд і тренерський штаб отримав дуже багато важливої інформації. Збірна показала, що вміє добре оборонятися, хоч і були певні проблеми з перехідними фазами в першій грі проти Німеччини.

Натомість у другому поєдинку, з Польщею, синьо-жовті вже продемонстрували, що вміють і атакувати, але проявилися дуже серйозні проблеми в задній лінії. Тобто, повторюсь, зараз у Реброва і його асистентів дуже багато інформації, яку потрібно до старту Євро-2024 переварити.

Які очікування від матчу з Молдовою? Контрольна гра, не більше. Як би не завершилася гра в Кишиневі, не варто надто зважати на підсумковий рахунок. Звісно, у психологічному плані потрібно, щоб наша команда перемогла, але це не має бути головною метою. Найголовніше – уникнути травматизму. Ось що я маю на увазі. Впевнений, що Україна переможе, а з яким рахунком… Тут не скажу ", — сказав Калитвинцев.

Завершальний поєдинок в межах підготовки до Євро-2024 проти Молдови відбудеться у вівторок, 11 червня, у Кишиневі. Початок гри запланований на 19:00 за київським часом.

У першому контрольному матчі підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Німеччиною, а в другому поступилися Польщі з рахунком 3:1.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.