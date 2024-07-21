Карпати зможуть отримувати платежі солідарності після рішення Спортивного арбітражного суду

Львівські Карпати після того, як Спортивний арбітражний суд у Лозанні визнав їх правонаступником старого клубу, зможуть отримувати платежі солідарності за своїх вихованців та інші бонуси.

Про це розповів адвокат Ілля Скоропашкін у коментарі "Українському футболу".

"Чи зможе претендувати на відшкодування Ігор Коломойський, який за чутками мав частку у 25 млн доларів у старих Карпатах? В цьому випадку передбачено правонаступництво лише по футбольних боргах: перед гравцями, тренерами, клубами та іншими суб’єктами футболу, до яких названа вами особа не відноситься. Щодо виплати за вихованців – Гуцуляка, Хланя чи того ж Сікана? Так, футбольний клуб – правонаступник отримує право на отримання платежів солідарності за своїх вихованців та інші преференції, на які мав право його попередник", — сказав Скоропашкін.

Раніше повідомлялося, що Карпати визнають рішення Спортивного арбітражного суду та виконають його. Зокрема погасять заборгованість перед колишнім гравцем клубу Крістобалем Маркесом Креспо.

Напередодні "зелено-білі" оголосили про призначення Владислава Лупашка на посаду головного тренера команди.

У сезоні-2023/24 клуб посів друге місце в Першій лізі й вийшов в Українську Прем'єр-лігу.