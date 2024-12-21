Колишній тренер клубу Довбика очолив аутсайдера АПЛ

Колишній тренер Роми Іван Юрич очолив Саутгемптон.

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Він замінив на посаді головного тренера шотландця Рассела Мартіна.

Сторони підписали контракт терміном на 18 місяців. Фінансові деталі угоди залишаються невідомими.

Welcome to Southampton, Ivan Jurić 😇 — Southampton FC (@SouthamptonFC) December 21, 2024

Нагадаємо, Юрич очолив римлян 18 вересня, замінивши на посаді головного тренера команди Даніеле Де Россі. Фахівець провів на чолі "вовків" 18 матчів, в яких здобув лише чотири перемоги. 10 листопада хорвата було звільнено.

Після 16 турів "святі" розмістились на останньому місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши лише п'ять очок.

Наступний матч Саутгемптон зіграє у неділю, 22 грудня, проти Фулгема. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що Саутгемптон нещодавно вилетів з Кубка ліги, поступившись Ліверпулю.