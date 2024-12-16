Ще одна відставка в АПЛ: Саутгемптон звільнив тренера після ганебного розгрому від Тоттенгема

Саутгемптон оголосив про звільнення Расселла Мартіна з посади головного тренера команди.

Про це "святі" повідомили на своєму сайті.

Це відбулося після того, як його команда зазнала розгромної поразки вдома від Тоттенгема (0:5), який забив усі свої голи ще протягом першого тайму.

"Ми можемо підтвердити, що прийняли важке рішення розстатися з нашим тренером Расселлом Мартіном. Реальність нашої ситуації очевидна. Рада директорів підтримала Расселла та його команду і була відкритою та прозорою щодо наших очікувань. Ми всі були на одній хвилі у визнанні нагальної необхідності покращення результатів. Ми хотіли б скористатися цією можливістю, щоб подякувати Расселлу та його команді за всю важку роботу та відданість, яку вони віддали клубу на полі та за його межами протягом останніх 18 місяців", – йдеться у заяві клубу.

We can confirm that we have taken the difficult decision to part ways with our Men’s First Team Manager, Russell Martin. — Southampton FC (@SouthamptonFC) December 15, 2024

Керувати командою, поки клуб не знайде нового головного тренера, буде наставник молодіжної команди Саутгемптона Саймон Раск.

Расселл Мартін очолив Саутгемптон влітку 2023 року. Він зміг за один рік повернути команду до Англійської Прем'єр-ліги.

Але цього сезону "святі" йдуть на останньому місці, заробивши всього п'ять очок після 16 зіграних турів.

Нагадаємо, що раніше про звільнення свого головного тренера оголосив Вулвергемптон, сусід Саутгемптона по турнірній таблиці.